Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор мата 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине
18 июня украинка Элина Свитолина переиграла Еву Лис в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Элина во второй раз одолела Еву.
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Свитолина в четвертьфинале поборется с победительницей поединка Александра Эала – Елена Рыбакина.
🏆 WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [6] – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2
Видеообзор матча
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