Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча

Свитолина в четвертьфинале поборется с победительницей поединка Александра Эала – Елена Рыбакина.

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Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Элина во второй раз одолела Еву.

18 июня украинка Элина Свитолина переиграла Еву Лис в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

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