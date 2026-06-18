Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча
WTA
18 июня 2026, 15:49 |
500
0

Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор мата 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине

18 июня 2026, 15:49 |
500
0
Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня украинка Элина Свитолина переиграла Еву Лис в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Элина во второй раз одолела Еву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина в четвертьфинале поборется с победительницей поединка Александра Эала – Елена Рыбакина.

🏆 WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

По теме:
Эала – Рыбакина. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СВИТОЛИНА: «Трава – непредсказуема, переход с грунта происходит мгновенно»
Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE
Элина Свитолина Ева Лис WTA Берлин теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Теннис | 18 июня 2026, 11:05 0
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине

Поединок 1/8 финала начнется 18 июня в 13:30 по Киеву

Шахтер согласился отправить игрока в Киев
Футбол | 18 июня 2026, 09:45 3
Шахтер согласился отправить игрока в Киев
Шахтер согласился отправить игрока в Киев

Ющенко из «Шахтера» продолжит карьеру в киевской «Оболони»

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Футбол | 18.06.2026, 07:03
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем