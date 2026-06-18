Пономаренко ждут в легендарном клубе. Стала известна причина

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание итальянского «Милана».

В Италии отмечают, что Пономаренко отличается хорошими физическими данными, результативностью и умением действовать на острие атаки. Именно такие качества, по информации источника, соответствуют политике омоложения состава, которую проводит итальянский клуб после назначения Рубена Аморима.

Впрочем, пока предметных переговоров между сторонами нет. Речь идет лишь об интересе со стороны «Милана».

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.