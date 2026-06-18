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  4. Пономаренко ждут в легендарном клубе. Стала известна причина
Италия
18 июня 2026, 23:22 |
1292
0

Пономаренко ждут в легендарном клубе. Стала известна причина

«Милан» внимательно следит за украинцем

18 июня 2026, 23:22 |
1292
0
Пономаренко ждут в легендарном клубе. Стала известна причина
УАФ. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание итальянского «Милана».

В Италии отмечают, что Пономаренко отличается хорошими физическими данными, результативностью и умением действовать на острие атаки. Именно такие качества, по информации источника, соответствуют политике омоложения состава, которую проводит итальянский клуб после назначения Рубена Аморима.

Впрочем, пока предметных переговоров между сторонами нет. Речь идет лишь об интересе со стороны «Милана».

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Милан трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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