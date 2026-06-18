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  4. Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 20:45 |
3909
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Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Летом команду должен покинуть Диалло

18 июня 2026, 20:45 |
3909
2 Comments
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
ФК Динамо. Самба Диалло
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Киевское «Динамо» может в ближайшее время расстаться с Самбой Диалло.

По информации из источника, столичный клуб ведет переговоры с несколькими зарубежными командами о трансфере сенегальского вингера.

Сообщается, что с одним из заинтересованных клубов переговоры находятся на продвинутой стадии, а сделка уже близится к завершению.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.

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Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Самба Диалло
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 2
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вболівальники давно очікують трансфер IN, а як Суркіс здихається баласту то його інтерес
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+2
Сумніваюсь що за нього хтось заплатить якісь гроші, суркіс просто шукає команду куди спихнути його щоб не платити зарплату і розірвати контракт.
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+1
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