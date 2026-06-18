Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Киевское «Динамо» может в ближайшее время расстаться с Самбой Диалло.

По информации из источника, столичный клуб ведет переговоры с несколькими зарубежными командами о трансфере сенегальского вингера.

Сообщается, что с одним из заинтересованных клубов переговоры находятся на продвинутой стадии, а сделка уже близится к завершению.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.