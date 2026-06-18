Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие

Португальская журналистка CNN Portugal София Оливейра высказалась об украинском полузащитнике «Бенфики» Георгии Судакове и его перспективах под руководством нового тренера команды Марку Сильвы.

«Если Марку Силва сумеет правильно интегрировать Судакова в команду, он получит одного из лучших игроков чемпионата. Это футболист высокого уровня, который может изменить ход игры в атаке.

Команде срочно нужен левоногий центральный защитник, который хорошо играет с мячом – желательно молодой», – сказала Оливейра.

В этом сезоне Судаков провел 36 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.