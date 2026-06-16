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  4. Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму
Португалия
16 июня 2026, 05:32 |
1539
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Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму

В Лиссабоне ожидают стремительного прогресса футболиста

16 июня 2026, 05:32 |
1539
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Бенфика рассчитывает продать Судакова за фантастическую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Португальские СМИ раскрыли детали соглашения между «Бенфикой» и «Шахтером» о трансфере Георгия Судакова.

По информации источника, лиссабонский клуб рассчитывает, что в течение одного-трех лет стоимость украинца существенно вырастет до 60 миллионов евро, а его дальнейшая продажа принесет значительную прибыль. Именно поэтому в соглашение была включена опция выкупа дополнительных 10% прав на футболиста за 6 миллионов евро.

В то же время «Шахтер» сохранил за собой 25% экономических прав на игрока, поэтому будущий трансфер Судакова может стать выгодным для обоих клубов.

Отдельную роль в развитии украинца отводят новому главному тренеру «Бенфики» Марку Силве. В Португалии напоминают, что специалист неоднократно помогал футболистам выходить на новый уровень и удачно перезапускал их карьеру.

Отмечается, что Судаков хорошо подходит под схему 4-2-3-1, которую использует Силва, а по своим характеристикам больше соответствует роли классической «десятки», чем некоторые предыдущие исполнители на этой позиции.

По мнению источника, главным препятствием для стремительного прогресса украинца никогда не было отсутствие таланта. Они считают, что значительное влияние на карьеру хавбека оказали обстоятельства, связанные с войной в Украине и общей ситуацией в стране.

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Георгий Судаков Бенфика Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Фантастистичні долбанати
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Справді! Приймають такі судьбоносні рішення і не слухають динамівських експертів тут на сайті...  
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