Йожеф САБО: «Это очень интригующее противостояние»
Тренер отметил матч Англия – Хорватия на ЧМ-2026
Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, какой матч произвёл на него положительное впечатление на чемпионате мира 2026 года.
– Кто вам запомнился своей игрой?
– Сложно сказать. Для меня пока не было такой сборной, чтобы я получал настоящее удовольствие от игры. Хотя я бы отметил сам матч Англия – Хорватия. Это было интригующее противостояние двух сильных сборных, которые в сумме нанесли более 30 ударов.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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