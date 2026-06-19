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  4. Йожеф САБО: «Это очень интригующее противостояние»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 05:02 |
170
0

Йожеф САБО: «Это очень интригующее противостояние»

Тренер отметил матч Англия – Хорватия на ЧМ-2026

19 июня 2026, 05:02 |
170
0
Йожеф САБО: «Это очень интригующее противостояние»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, какой матч произвёл на него положительное впечатление на чемпионате мира 2026 года.

– Кто вам запомнился своей игрой?

– Сложно сказать. Для меня пока не было такой сборной, чтобы я получал настоящее удовольствие от игры. Хотя я бы отметил сам матч Англия – Хорватия. Это было интригующее противостояние двух сильных сборных, которые в сумме нанесли более 30 ударов.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу Англия - Хорватия ЧМ-2026 по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
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