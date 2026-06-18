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Англия
18 июня 2026, 16:45 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
1056
0

Три игрока покидают Арсенал. Клуб ждет предложения

Мартинелли, Троссард и Жезус лондонцам не нужны

18 июня 2026, 16:45 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
1056
0
Три игрока покидают Арсенал. Клуб ждет предложения
Sky Sports. Леандро Троссард
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По информации Sky Sports, Арсенал после успешного сезона готов попрощаться с тремя игроками, чьи контракты завершаются летом 2027 года.

Клуб не хочет оформлять новые соглашения с атакующими хавбеками Габриэлем Мартинелли и Леандро Троссардом, а также с форвардом Габриэлем Жезусом.

У лондонцев есть опция продления их договоров на один сезон, но пока Арсенал этого делать не будет и надеется заработать на продаже футболистов.

Больше всего клуб хочет выручить за Мартинелли.

Арсенал в минувшем сезоне стал чемпионом АПЛ и финалистом Лиги чемпионов.

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Габриэл Мартинелли Леандро Троссард Габриэл Жезус Английская Премьер-лига Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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