Три игрока покидают Арсенал. Клуб ждет предложения

По информации Sky Sports, Арсенал после успешного сезона готов попрощаться с тремя игроками, чьи контракты завершаются летом 2027 года.

Клуб не хочет оформлять новые соглашения с атакующими хавбеками Габриэлем Мартинелли и Леандро Троссардом, а также с форвардом Габриэлем Жезусом.

У лондонцев есть опция продления их договоров на один сезон, но пока Арсенал этого делать не будет и надеется заработать на продаже футболистов.

Больше всего клуб хочет выручить за Мартинелли.

Арсенал в минувшем сезоне стал чемпионом АПЛ и финалистом Лиги чемпионов.