Три игрока покидают Арсенал. Клуб ждет предложения
Мартинелли, Троссард и Жезус лондонцам не нужны
По информации Sky Sports, Арсенал после успешного сезона готов попрощаться с тремя игроками, чьи контракты завершаются летом 2027 года.
Клуб не хочет оформлять новые соглашения с атакующими хавбеками Габриэлем Мартинелли и Леандро Троссардом, а также с форвардом Габриэлем Жезусом.
У лондонцев есть опция продления их договоров на один сезон, но пока Арсенал этого делать не будет и надеется заработать на продаже футболистов.
Больше всего клуб хочет выручить за Мартинелли.
Арсенал в минувшем сезоне стал чемпионом АПЛ и финалистом Лиги чемпионов.
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