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Польша
18 июня 2026, 14:41 |
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Украинский полузащитник может сменить клуб в европейском чемпионате

«Видзев» и «Лехия» Гданьск ведут переговоры о трансфере 24-летнего Богдана Вьюнника

18 июня 2026, 14:41 |
735
0
Украинский полузащитник может сменить клуб в европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Полузащитник польской «Лехии» Гданьск и экс-игрок сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Видзев», который намерен воспользоваться тем, что команда украинца покинула элитный дивизион по итогам сезона 2025/26.

Клуб из города Лодзь ведет переговоры с «Лехией» о переходе Вьюнника. Обе стороны настроены оптимистично по отношению к потенциальному трансферу.

«Видзев» занял 14-е место в турнирной таблице Экстракласы, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла. Команду возглавляет сербский спецалист Александар Вукович.

В прошлом сезоне Вьюнник провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Видзев Лодзь Богдан Вьюнник трансферы
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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