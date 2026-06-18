Украинский полузащитник может сменить клуб в европейском чемпионате

Полузащитник польской «Лехии» Гданьск и экс-игрок сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Видзев», который намерен воспользоваться тем, что команда украинца покинула элитный дивизион по итогам сезона 2025/26.

Клуб из города Лодзь ведет переговоры с «Лехией» о переходе Вьюнника. Обе стороны настроены оптимистично по отношению к потенциальному трансферу.

«Видзев» занял 14-е место в турнирной таблице Экстракласы, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла. Команду возглавляет сербский спецалист Александар Вукович.

В прошлом сезоне Вьюнник провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.