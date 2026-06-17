Известный украинский футболист может перейти в Утрехт, где играет Степанов

Украинский полузащитник Богдан Вьюник, который выступает в составе польской «Лехии» Гданьск, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

По информации Telegram-канала «Футбол Украины», в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Утрехт», цвета которого защищает украинский форвард Артем Степанов.

Нидерландский клуб пытался подписать Вьюнника год назад из-за позитивных отзывов скаутов, но представитель польского чемпионата отказался расставаться с украинцем.

«Утрехт» готов вернуться к трансферу полузащитника, который может сменить клуб из-за вылета «Лехии» во второй по силе дивизион – команда заняла 16-е место в Экстракласе.

В прошлом сезоне Вьюнник провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.