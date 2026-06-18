ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ
Евгений Шевченко подписал новое соглашение с киевской «Оболонью»
Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Евгением Шевченко. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
«Наш клуб и футболист достигли договоренности о продолжении сотрудничества, поэтому Евгений продолжит защищать зелено-белые цвета и помогать команде в новом сезоне.
Желаем Евгению крепкого здоровья, надежной игры в обороне, ярких матчей и новых побед вместе с «пивоварами», – говорится в сообщении.
В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей.
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