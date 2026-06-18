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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 12:49 | Обновлено 18 июня 2026, 13:00
2399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ

Евгений Шевченко подписал новое соглашение с киевской «Оболонью»

18 июня 2026, 12:49 | Обновлено 18 июня 2026, 13:00
2399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ
ФК Оболонь Киев. Евгений Шевченко
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Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Евгением Шевченко. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Наш клуб и футболист достигли договоренности о продолжении сотрудничества, поэтому Евгений продолжит защищать зелено-белые цвета и помогать команде в новом сезоне.

Желаем Евгению крепкого здоровья, надежной игры в обороне, ярких матчей и новых побед вместе с «пивоварами», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей.

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Евгений Шевченко (футболист) продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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