Украина. Премьер лига17 июня 2026, 16:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом
Денис Теслюк остается в расположении «Оболони»
17 июня 2026, 16:37 |
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Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Денисом Теслюком. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».
«Впереди новые вызовы, важные матчи и возможность и дальше бороться за успехи нашей команды. Желаем Денису уверенности, прогресса и незабываемых побед в составе «Оболони», – говорится в сообщении.
В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей.
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