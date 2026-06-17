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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 16:37 |
662
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом

Денис Теслюк остается в расположении «Оболони»

17 июня 2026, 16:37 |
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом
ФК Оболонь Киев. Денис Теслюк
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Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Денисом Теслюком. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

«Впереди новые вызовы, важные матчи и возможность и дальше бороться за успехи нашей команды. Желаем Денису уверенности, прогресса и незабываемых побед в составе «Оболони», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей.

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Денис Теслюк Оболонь Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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