ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом

Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Денисом Теслюком. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

«Впереди новые вызовы, важные матчи и возможность и дальше бороться за успехи нашей команды. Желаем Денису уверенности, прогресса и незабываемых побед в составе «Оболони», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей.