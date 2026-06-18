Месси окажется недостаточно. Прогнозы на 2-й тур ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

По всем прогнозам, этот ЧМ не должен был стать турниром имени Месси. Он уже несколько лет подряд играет только в MLS. Все и всем он давно доказал, поэтому утратил ту максимальную мотивацию, которая позволяла ему блистать в Катаре 4 года назад. В конце концов, сборная Аргентины по сравнению с предыдущим чемпионатом мира изменилась, стала сильнее в атаке: Мартинес и Альварес вышли на пик формы, появился Пас… Буквально всё указывало на то, что в команде из Латинской Америки Лео будет не лидером – скорее звездным помощником, который помогает сиять другим, а не делает это сам. Вместо этого Месси оформил хет-трик уже в первом туре. Сравнялся с Клозе в списке лучших бомбардиров ЧМ всех времён. Принёс команде победу. Был не просто лучшим в составе – единственным из нападающих сборной, кто убедил. И это против, в общем-то, крепкого Алжира. Месси доказал, что долгосрочные прогнозы на ЧМ ничего не стоят. В очередной раз.

Поэтому предсказывать результаты матчей турнира стоит максимум на один тур вперёд. В абзацах ниже мы этим и займёмся. Так чего же ожидать от второго тура ЧМ-2026?

18.06. Чехия – ЮАР, Ф1(–1), кф. 2.6

Сборная ЮАР в первом туре не показала вообще ничего. Мы и не ожидали от неё топ-футбола, но вместо этого получили вообще 0 созданных моментов и 0.07 xG за матч. Повлияло ли удаление? Да. Но ведь и до него ЮАР целый тайм уступала сопернику – и ничего, ни одной даже попытки создать что-то у чужих ворот. В обороне – привозы, чуть выше – нервы и красная карточка на ровном месте уже в первом же матче. ЮАР не готова к турниру. А вот Чехия – вполне себе. Не справилась с Южной Кореей (1:2), но какое-то время даже вела в счёте. На последних минутах едва не сравняла счёт. Имела чёткий план на игру. Полагалась на стандарты – и забила в результате одного из них. Чехия не играет в выдающийся футбол, но знает свои сильные стороны. А матч с ЮАР – решающий для неё в борьбе за выход из группы. Нужно побеждать. Лучше – с разницей в 2+ гола. Если это удалось Мексике почти без звезд, то почему не получится у Чехии с Шиком и Соучеком?

19.06. Канада – Катар, Ф1(–1.5), кф. 1.77

Катар сыграл свой матч в первом туре точно так же, как и ЮАР. Единственное отличие: забил на последних минутах и благодаря этому не проиграл. А в остальном – Ctrl + c и Ctrl + v. Швейцария имела у его ворот шансов на почти тройку xG. Доминировала. Создавала момент за моментом. И почти ничего не допустила у своих ворот, лучший момент Катара до последних минут – после привоза европейцев в дебюте игры. Азиаты спаслись благодаря характеру и желанию, отчасти из-за недооценки соперника – но уступили без шансов по игре в футбол. Канада с тренером Маршем во главе их также переиграет. Потому что состав – лучший, причем из футболистов топ-лиг. Потому что играет дома, поэтому не будет расслабляться до последних минут. В конце концов, Катар свою задачу на мундиале уже выполнил: набрал первое в истории очко. Теперь очередь Канады выполнять свою – гарантировать себе выход в плей-офф.

19.06. Мексика – Южная Корея, Ф2(0), кф. 2.8

Ключевая мысль: Мексика продемонстрировала слишком мало в первом туре на фоне проблемной команды ЮАР. Африканцы не показали ничего. Почти половину матча провели в меньшинстве, последние минуты – в составе из 9 футболистов. А Мексика забила лишь дважды. Создала не так уж и много моментов. При счете 2:0 бросила играть. После едва ли не единственной быстрой атаки соперника в матче получила красную карточку. Кстати, схлопотал ее основной центральный защитник – защищаться против корейцев без него будет нелегко. Возможно, просто «не то» поколение. Ведь лучший в атаке сборной играет в чемпионате Саудовской Аравии. Самый известный – старик Хименес, который постепенно покидает ярмарку. Слишком мало футболистов из топ-лиг. В Мексику верят по инерции. Южная Корея убедила в первом туре и результатом, и игрой, и реакцией на первый пропущенный гол. Ли и Сон, главные звезды атаки команды, ещё даже не забивали, а та уже победила Чехию. Отличатся и они – у Мексики не будет шансов.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

19.06. США – Австралия, Обе забьют, кф. 1.96

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

США забили 4 гола в первом туре – один из лучших показателей на текущем чемпионате мира вообще. Причем огорчили команду Парагвая – а они так-то не мальчики для битья. Первую проверку нападение прошло, сдало экзамен на «отлично». Огорчить Австралию – задача сложнее, но разве невыполнимая? Состав США – сильнее, тренер – класснее, фактор поля – поможет. В первом туре Австралия сыграла на ноль, но при 30 допущенных ударах по собственным воротам. Дважды этот «автобус» все 90 минут под бомбардировками не устоит. Но ведь Австралия – это не только оборона. В матче против Турции она забила дважды: после быстрой атаки и дальним ударом. А могла ещё и со стандарта. Была конкретной на мяче. Выбегала в контратаки не хаотично, а по одним и тем же паттернам. Это команда. Сильная на стандартах и с быстрыми ногами нападающих. А США пропустили даже от Парагвая и имеют в воротах вратаря из МЛС – огорчить их не будет уж слишком сложно.

20.06. Турция – Парагвай, ИТБ1(1.5), кф. 2.15

Матч против Австралии сложился неудачно для сборной Турции. И даже в таких условиях она нанесла 30 ударов по воротам соперника – показательно. Можно спорить об уровне тренера Монтеллы и защитников сборной, но её атака – топ даже в плохой день. Когда впереди играют такие креативные футболисты, как Йылдыз, Гюлер и Чалханоглу, ты будешь бить по воротам. У тебя будут шансы. Ты будешь стабильно создавать опасность. Несколько дней назад Турция не забила только из-за выдающихся выступлений защитника Суттара и вратаря Бича. Теперь их не будет на поле. Кто будет? Те ребята, которых разгромила сборная США. Ещё меньше игроков из топ-лиг. В плохом настроении. А главное – с осознанием того, что после неудачи в первом туре Турции проигрывать ну никак нельзя. Парагваю придётся атаковать, а при счёте 0:1 в пользу соперника – открываться, ведь терять уже нечего. В нападении этой турецкой команды большой потенциал. А когда его реализовывать, если не сейчас, в «матче жизни»?

20.06. Нидерланды – Швеция, ИТБ1(1.5), кф. 1.74

Несколько дней назад Швеция разгромила Тунис (5:1). Что это значит перед матчем с Нидерландами? Вообще ничего. Весной скандинавы уверенно разобрались с Украиной (3:1), но спустя всего несколько дней Польша большую часть игрового времени возила их по полю и забила в их ворота дважды (2:3). То есть команда прямо-таки неплохая, но пока еще сыровата: Поттер работает здесь главным менее года. «Волшебнику» нужно время. А его нет. Он может помочь команде одолеть значительно менее сильного соперника, но пока не больше. Нидерланды забили дважды в первом туре. Но и пропустили столько же – оборона пока подводит. А если так, то просто придется добиваться результата именно благодаря удачным выступлениям в атаке. Шведов нужно прежде всего перестрелять. Если тех огорчила даже команда Туниса, то это звучит более чем реалистично. А Нидерланды, кстати, после ничьей в первом туре очень даже заинтересованы в улучшении разницы голов – на 1:0 не остановятся.

21.06. Эквадор – Кюрасао, Ф2(+2.5), кф. 1.86

Команда Кюрасао на ЧМ – печальное следствие его расширения. Коллектив ничего не противопоставил сборной Германии в первом туре (1:7). Класса критически не хватает. Но… какая разница, если следующий соперник просто не умеет забивать? Эквадор привез на турнир сильную оборону, но вообще не довез атаку: даже в отборе к ЧМ в Южной Америке забил лишь 14 голов в 18 матчах. В 14 из них – максимум один гол, а 3+ – только в одном поединке. Разгромить не удавалось даже Венесуэлу и Перу. Возможно, из-за нехватки талантливых нападающих. Или, как вариант, из-за выбора приоритетов: Эквадор гораздо больше сосредоточен на том, чтобы мешать сопернику создавать моменты, чем на том, чтобы генерировать свои. Поэтому и 0:1 в первом туре. Побеждать Кюрасао нужно обязательно. Придётся играть в некомфортном сценарии с мячом в ногах. А если/когда Эквадор забьёт, пойдёт защищать 1:0, потому что он это умеет. Кюрасао не проиграет с разницей в 3+, потому что в этом матче просто некому выиграть 3:0, 4:1 и т.д.

22.06. Аргентина – Австрия, Ф2(+1), кф. 1.74

А вот точно ли Аргентина убедила на фоне Алжира? Прессинга нет. Альварес и Мартинес – так себе. Даже ударов всего 10 за 90 минут, xG – чуть больше единицы. Это не победа латиноамериканцев – это победа Месси. Но Лео не будет проводить свои лучшие матчи по 2 раза в неделю. Не в этом возрасте. Не сейчас. Как тогда Аргентина будет забивать? Будет ли она сильной именно как команда? Есть сомнения. Австрия на предыдущем крупном турнире выиграла свою группу, опередив Нидерланды и Францию, так что будто бы очевидно: её не напугать топ-соперниками. Она шокирует Аргентину умной беготней за мячом. Будет мешать разыгрывать. Повысит темп до неудобного для этого соперника. При необходимости будет много фолить. Будет иметь преимущество в верховых дуэлях, в частности на стандартах. Австрия выйдет на поле сражаться. Либо Аргентина вспомнит, что она – команда, либо у нее будут проблемы. Месси уничтожил Алжир, но сможет ли он сделать то же самое со сборной немецкой Бундеслиги? Есть сомнения.

23.06. Норвегия – Сенегал, Обе забьют, кф. 1.73

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвегия умудрилась пропустить в первом туре даже от Ирака, так что плюс-минус понятно: на этом турнире играть на ноль она не собирается вообще. План на матч – всегда забить как можно больше. Ведь есть Холанд. Нуса. Бобб. Эдегор. И чуть больше нуля звёзд в обороне: на воротах реально стоит запасной вратарь «Севильи». В случае с Сенегалом ситуация несколько иная: сборная, может, и хотела бы играть от обороны, но после собственного поражения 1:3 и победы Норвегии 4:1 в первом туре ничья 0:0 против Норвегии во втором уже никак не устроит (скандинавы будут выше в таблице из-за разницы голов). Поэтому забивать – необходимость, а не прихоть. Футбольный чемпион КАН на это способен, с Мане в нападении – точно. Норвегия и забивала, и пропускала в 7 из 8 своих последних матчей, Сенегал – в 5 из 8 крайних на ЧМ. В первом туре это сделали обе сборные.

23.06. Англия – Гана, Ф1(–2), кф. 2.05

12:6 – счет по ударам в матче сборной Англии против Хорватии после того, как англичане в третий раз вышли вперед. То есть они не перестали атаковать даже тогда, когда получили преимущество. Продолжили высоко прессинговать. В итоге дожали Хорватию (4:2). Все, это уже не прагматичная Англия Саутгейта. Эта команда Тухеля хочет и готова не только выигрывать, но и делать это уверенно. Значит, попробует разгромить Гану во втором туре. Мы привыкли видеть эту африканскую сборную на крупных турнирах, но сейчас она на чемпионате мира с как никогда слабым составом. Семеньо, Уильямс и… всё? В первом туре Гана с трудом одолела слабую Панаму (1:0) в добавленное ко второму тайму время. В атаке – безнадега, в защите – просто футболисты слишком низкого уровня. Кейн должен уничтожить эту оборону. У Англии будут шансы впервые на турнире сыграть на ноль. Аргентина и Германия уже одержали свои первые победы с разницей в 3 и более голов на ЧМ-2026 – пора сделать это ещё одному из фаворитов.

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