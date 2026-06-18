Чемпионат мира18 июня 2026, 12:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:48
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ВИДЕО. Фаны скандировали фамилию Месси. Реакция Роналду
Португалец не отреагировал
18 июня 2026, 12:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:48
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После неудачного для сборной Португалии матча ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1) болельщики скандировали в адрес Криштиану Роналду фамилию его главного конкурента – Лионеля Месси, который вчера оформил хет-трик.
Сам Криштиану провел не лучший матч и пока остается без голов на этом чемпионате мира, однако фанам не удалось спровоцировать Роналду на реакцию.
Class, on and off the pitch 👏— 433 (@433) June 17, 2026
🎥 @Boumesama pic.twitter.com/CPVrDOnyCe
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