ВИДЕО. Фаны скандировали фамилию Месси. Реакция Роналду

После неудачного для сборной Португалии матча ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1) болельщики скандировали в адрес Криштиану Роналду фамилию его главного конкурента – Лионеля Месси, который вчера оформил хет-трик.

Сам Криштиану провел не лучший матч и пока остается без голов на этом чемпионате мира, однако фанам не удалось спровоцировать Роналду на реакцию.