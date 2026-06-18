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Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:48
312
0

ВИДЕО. Фаны скандировали фамилию Месси. Реакция Роналду

Португалец не отреагировал

18 июня 2026, 12:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:48
312
0
ВИДЕО. Фаны скандировали фамилию Месси. Реакция Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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После неудачного для сборной Португалии матча ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1) болельщики скандировали в адрес Криштиану Роналду фамилию его главного конкурента – Лионеля Месси, который вчера оформил хет-трик.

Сам Криштиану провел не лучший матч и пока остается без голов на этом чемпионате мира, однако фанам не удалось спровоцировать Роналду на реакцию.

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Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу Лионель Месси
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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