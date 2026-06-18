Хет-трик Месси усилил позиции Аргентины на рынках прогнозов

Лионель Месси оказал решающее влияние на результат матча группового этапа ЧМ-2026, оформив хет-трик в игре против Алжира, которая завершилась уверенной победой Аргентины.

Именно после доминирующей игры капитана чемпионов мира рынок прогнозов Kalshi зафиксировал заметную реакцию: оценки шансов Аргентины на защиту титула выросли с 8,9% до 10,5%. Трейдеры пересмотрели ожидания в сторону усиления позиции команды после убедительного результата.

Матч сопровождался высокой торговой активностью вокруг исходов, связанных с Аргентиной, что усилило интерес к платформе на фоне спонсорского соглашения Kalshi с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

По словам представителей компании и AFA, именно выступления лидера сборной усиливают внимание к команде и напрямую отражаются на динамике рынка прогнозов во время чемпионата мира 2026 года.