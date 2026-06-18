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Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:56 | Обновлено 18 июня 2026, 11:58
64
0

Хет-трик Месси усилил позиции Аргентины на рынках прогнозов

Kalshi зафиксировал рост вероятности защиты титула после матча

18 июня 2026, 11:56 | Обновлено 18 июня 2026, 11:58
64
0
Хет-трик Месси усилил позиции Аргентины на рынках прогнозов
Getty Images/Global Images Ukraine.Лионель Месси
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Лионель Месси оказал решающее влияние на результат матча группового этапа ЧМ-2026, оформив хет-трик в игре против Алжира, которая завершилась уверенной победой Аргентины.

Именно после доминирующей игры капитана чемпионов мира рынок прогнозов Kalshi зафиксировал заметную реакцию: оценки шансов Аргентины на защиту титула выросли с 8,9% до 10,5%. Трейдеры пересмотрели ожидания в сторону усиления позиции команды после убедительного результата.

Матч сопровождался высокой торговой активностью вокруг исходов, связанных с Аргентиной, что усилило интерес к платформе на фоне спонсорского соглашения Kalshi с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

По словам представителей компании и AFA, именно выступления лидера сборной усиливают внимание к команде и напрямую отражаются на динамике рынка прогнозов во время чемпионата мира 2026 года.

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Александр Гринник Источник
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