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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 10:43 |
1125
0

Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ

Легендарный Николай Павлов вскоре получит новую должность

18 июня 2026, 10:43 |
1125
0
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
ФК Динамо. Николай Павлов
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Как стало известно Sport.ua, известный украинский тренер Николай Павлов, в прошлом тренировавший сборную Украины и возглавлявший «Таврию», «Днепр», «Динамо», мариупольский «Металлург» (позже — «Ильичевец») и «Ворсклу», в ближайшее время войдет в руководящий штаб одного из клубов.

Напомним, что «Днепр» под руководством специалиста был бронзовым (1992) и серебряным призером Высшей лиги (1992/93), «Динамо» становилось чемпионом страны (1994/95), а «Ворскла» – обладателем Кубка Украины (2008/09).

С декабря 2016 Павлов возглавлял Всеукраинское объединение тренеров по футболу, с сентября 2017 и до недавнего времени был почетным президентом «Левого Берега».

В своем новом клубе Николай Петрович тоже не будет тренировать. По нашей информации, он станет одним из помощников президента.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Павлов Динамо Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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