Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, известный украинский тренер Николай Павлов, в прошлом тренировавший сборную Украины и возглавлявший «Таврию», «Днепр», «Динамо», мариупольский «Металлург» (позже — «Ильичевец») и «Ворсклу», в ближайшее время войдет в руководящий штаб одного из клубов.

Напомним, что «Днепр» под руководством специалиста был бронзовым (1992) и серебряным призером Высшей лиги (1992/93), «Динамо» становилось чемпионом страны (1994/95), а «Ворскла» – обладателем Кубка Украины (2008/09).

С декабря 2016 Павлов возглавлял Всеукраинское объединение тренеров по футболу, с сентября 2017 и до недавнего времени был почетным президентом «Левого Берега».

В своем новом клубе Николай Петрович тоже не будет тренировать. По нашей информации, он станет одним из помощников президента.