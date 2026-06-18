Университатя нашла сильные и слабые стороны Динамо перед матчем в ЛЕ

Главный тренер румынского ФК «Университатя» Клуж Кристиан Бергоди прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы и предстоящую встречу с киевским «Динамо»:

– «Динамо» – ваш соперник в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Неудачная жеребьевка?

– Да, это один из самых сложных соперников, с которыми мы могли столкнуться. Нам не повезло, это правда. Но с другой стороны, в футболе многое может случиться. Кто бы мог подумать, что Испания сыграет вничью с Кабо-Верде? Так что у нас тоже есть шанс.

– В чём сильные стороны украинцев?

– Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Несмотря на 36 лет, он остается очень сильным футболистом. Превосходным. Он много забивал в прошлом чемпионате.

Еще есть молодой Пономаренко, 20 лет, который в прошлом сезоне просто взорвал команду. Он тоже много забивал (13 голов в чемпионате). Это команда с индивидуальными игроками, с качеством, но которая пострадала в чемпионате.

– В чем заключаются недостатки в игре киевской команды?

– Они немного страдают как команда. В командной игре. Они заняли четвертое место в чемпионате, но привыкли к одному из двух первых. Они не обладают однородностью.

Да, именно так, стабильность очень важна. Они играют по схеме 4-3-3, хотя изредка переходят на 4-4-2, а их форвард – Пономаренко. Плюс Ярмоленко – игрок с богатой историей, который провел множество матчей на очень высоком уровне.

Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, так что это грозная команда.

– Подозреваю, что команде, которую вы тренируете, также пойдут на пользу еще несколько приобретений.

– С нами уже тренируются такие игроки как Педро Пиньо, Алибек Алиев, Мариус Штефэнеску. Это нормально, что новичкам немного сложнее быстро адаптироваться. Вратарь Михаил Неофитос из «Пафоса» еще не приехал, но прибудет в ближайшие дни.

Посмотрим, кто будет лучше подготовлен. Мы сохраним тот же настрой. Команда, которая работала целый год, из которых восемь месяцев под моим руководством.

Мы однородны и надеемся, что новички находятся в оптимальной форме. Штефэнеску уже некоторое время не играл за свою бывшую команду, «Коньяспор», поэтому нам нужно немного подождать.

– Когда мы говорим «Динамо», мы невольно вспоминаем Мирчу Луческу...

– Мирча Луческу был великим тренером. Он творил историю везде, где работал. В донецком «Шахтере», в киевском «Динамо». В Италии, в Турции. Огромная потеря для мирового футбола...

– Если ваш клуб обыграет киевское «Динамо», за ним последует ПАОК под руководством Развана Луческу...

– Разван отлично поработал в Греции. Нелегко выиграть чемпионат с ПАОК, играя с «Олимпиакосом», «Панатинаикосом», АЕК Афины. Но у нас есть время подготовиться к ПАОК. Сначала посмотрим, что мы покажем с киевским «Динамо».