Кейн сравнялся с рекордом Линекера в сборной Англии

Капитан Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией и помог команде удачно стартовать на турнире – 4:2.

Благодаря этому Кейн сравнялся с рекордом Гари Линекера по количеству голов на чемпионатах мира за Англию – 10.

На 11-й минуте Гарри с первой попытки не реализовал пенальти, но Доминик Ливакович до удара покинул линию ворот, поэтому одиннадцатиметровый пришлось перебивать, и на этот раз англичанин не промахнулся. А на 42-й минуте Хорватия странным образом оставила Кейна без опеки при подаче с углового, и нападающий спокойно замкнул подачу Деклана Райса.

Это были 80-й и 81-й голы Кейна за сборную Англии – по этому показателю он абсолютный лидер в истории национальной команды.

После первого тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы L. Следующий матч команда Томаса Тухеля сыграет 23 июня в 23:00 по киевскому времени с Ганой, которая стартовала с тяжёлой победы над Панамой – 1:0.