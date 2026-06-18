Кейн сравнялся с рекордом Линекера в сборной Англии
Оба имеют по 10 голов на чемпионатах мира
Капитан Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией и помог команде удачно стартовать на турнире – 4:2.
Благодаря этому Кейн сравнялся с рекордом Гари Линекера по количеству голов на чемпионатах мира за Англию – 10.
На 11-й минуте Гарри с первой попытки не реализовал пенальти, но Доминик Ливакович до удара покинул линию ворот, поэтому одиннадцатиметровый пришлось перебивать, и на этот раз англичанин не промахнулся. А на 42-й минуте Хорватия странным образом оставила Кейна без опеки при подаче с углового, и нападающий спокойно замкнул подачу Деклана Райса.
Это были 80-й и 81-й голы Кейна за сборную Англии – по этому показателю он абсолютный лидер в истории национальной команды.
После первого тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы L. Следующий матч команда Томаса Тухеля сыграет 23 июня в 23:00 по киевскому времени с Ганой, которая стартовала с тяжёлой победы над Панамой – 1:0.
10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.– OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Summit. pic.twitter.com/hayeFWcSNh
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