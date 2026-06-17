ВИДЕО. Перебивал: Кейн со 2-й попытки реализовал пенальти в ворота Хорватии
Гарри октрыл счет на 12-й минуте и вывел сборную Англии вперед в матче ЧМ-2026
Форвард сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти в ворота Хорватии в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026.
Кейн сделал счет 1:0 в пользу англичан на 12-й минуте поединка. Рефери назначил 11-метровый после того, как Лука Модрич сбил в штрафной площади Нони Мадуэке.
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Кейн забил с точки со второй попытки. Первый удар от Гарри голкипер хорватов Доминик Ливакович сумел взять, однако он вышел с линии раньше времени, поэтому 11-метровый пришлось перебивать.
Кейн оформил 80-й гол в футболке национальной команды Англии и девятый на мундиалях.
Встреча Англии и Хорватии стартовала 17 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.
❗️ ВИДЕО. Перебивал: Кейн со 2-й попытки реализовал пенальти в ворота Хорватии
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