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Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:19 | Обновлено 17 июня 2026, 23:30
393
0

ВИДЕО. Перебивал: Кейн со 2-й попытки реализовал пенальти в ворота Хорватии

Гарри октрыл счет на 12-й минуте и вывел сборную Англии вперед в матче ЧМ-2026

17 июня 2026, 23:19 | Обновлено 17 июня 2026, 23:30
393
0
ВИДЕО. Перебивал: Кейн со 2-й попытки реализовал пенальти в ворота Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти в ворота Хорватии в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026.

Кейн сделал счет 1:0 в пользу англичан на 12-й минуте поединка. Рефери назначил 11-метровый после того, как Лука Модрич сбил в штрафной площади Нони Мадуэке.

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Кейн забил с точки со второй попытки. Первый удар от Гарри голкипер хорватов Доминик Ливакович сумел взять, однако он вышел с линии раньше времени, поэтому 11-метровый пришлось перебивать.

Кейн оформил 80-й гол в футболке национальной команды Англии и девятый на мундиалях.

Встреча Англии и Хорватии стартовала 17 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Перебивал: Кейн со 2-й попытки реализовал пенальти в ворота Хорватии

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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