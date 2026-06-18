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  4. Лука МОДРИЧ: «Пенальти? Иногда они обращают внимание, иногда нет»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 06:21 | Обновлено 18 июня 2026, 06:24
137
0

Лука МОДРИЧ: «Пенальти? Иногда они обращают внимание, иногда нет»

Капитан сборной Хорватии прокомментировал матч с Англией

18 июня 2026, 06:21 | Обновлено 18 июня 2026, 06:24
137
0
Лука МОДРИЧ: «Пенальти? Иногда они обращают внимание, иногда нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Капитан и легенда сборной Хорватии Лука Модрич высказался о матче проти Англии, который закончился поражением хорватской команды (2:4). Лука также обратил внимание на пенальти, которое сборная Англии перебивала из-за выхода вратаря с линии.

– В первом тайме игра была довольно равной, но мы снова пропустили весьма глупые голы. Тем не менее, нам удалось дважды отыграться. Однако, как только начался второй тайм, мы пропустили и третий мяч – это нас подкосило, у нас не хватило сил в третий раз вернуться в игру.

Мы не сумели прийти в себя, после чего они создали много шансов, особенно со стандартов, из-за которых мы снова страдали. Но ничего, у нас есть шесть дней, чтобы все исправить. Я уверен, что мы справимся и все будет намного лучше

– А перебитый пенальти?

– Не знаю, говорят, Ливакович немного вышел из ворот. Иногда они обращают внимание на каждую мелочь, иногда нет. К сожалению, в этот раз посмотрели и заставили пробить еще раз. Жаль. Не могу комментировать, поскольку сам не видел, стоило ли его перебивать или нет.

– Был ли пенальти?

– Пенальти был, я задел его по неосторожности. Да, немного зацепил – достаточно для пенальти, я его просто не видел. К сожалению. Вышло неосмотрительно. Но что есть, то есть, двигаемся дальше. Мы смогли дважды отыграться, но третий гол нас убил. Нужно перевернуть эту страницу, у нас впереди еще два матча. Я уверен, что дальше будет лучше и мы выполним нашу минимальную задачу – выйдем из группы.

После первого тура Хорватия идет четвертой в группе. Далее команду будут ждать матчи с Панамой (24 июня) и Ганой (28 июня).

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Андрей Витренко Источник: Jutarnji List
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