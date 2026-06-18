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  4. «Игра не была полностью плохой. Далич назвал причины поражения от Англии
Чемпионат мира
18 июня 2026, 06:51 |
392
0

«Игра не была полностью плохой. Далич назвал причины поражения от Англии

Тренер сборной Хорватии недоволен игрой в защите

18 июня 2026, 06:51 |
392
0
«Игра не была полностью плохой. Далич назвал причины поражения от Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги проигранного матча первого тура группового этапа чемпионата мира против Англии – 2:4.

– Поздравляю Англию с победой. У нас получилась действительно странная игра, сложная, как мы и ожидали. В первом тайме мы играли довольно хорошо, выполняли все, о чем договаривались, но, к сожалению, были хуже всего там, где была наибольшая опасность – при стандартных положениях. Это были наши ошибки и плохие реакции. Дважды нам удалось вернуться в игру, и мы получили уверенность. Но третий гол Англии нас сломал, добил, и у нас было очень плохих десять минут. Потом пытались снова вернуться, но не смогли.

Игра в защите? Мы хорошо действовали в расположении, в фазе атаки, но очень плохо – в фазе обороны, особенно при стандартах, и это нужно исправить. Мы готовились к этому, знаем, какие блоки использует Англия и насколько они сильны в этом – они забивают много именно после стандартов, но мы не смогли это контролировать. Мы хотели иметь высокое качество обороны, но пропустили четыре гола – это слишком много. Наша игра не была полностью плохой, но была полна ошибок, за которые нас наказали. До сих пор мы не так легко пропускали голы после стандартов.

Мы говорили, что первая игра всегда самая сложная, она задает ход турнира, и ее непросто проиграть. Теряется уверенность, и нам нужно готовиться к более важным матчам. У нас больше нет права на ошибки, нужно добиваться результата в матчах против Панамы и Ганы, чтобы пройти дальше.

Смена схемы? Мы перешли на систему с четырьмя защитниками именно для того, чтобы усилить атаку, с выходом Марко Пашалича, чтобы попытаться отыграться. Марко Пашалич снова добавил энергии и движения, он снова был хорошим.

Атака? Мы забили два гола, но этого недостаточно. Против таких соперников нужно больше обострять игру, больше играть в глубину. Нужно быть значительно лучше в атаке, если хотим побеждать Панаму и Гану, – сказал Далич.

Во втором туре группы L сборная Хорватии в Торонто 24 июня сыграет с Панамой. Старт матча запланирован на 2:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Хорватский футбольный союз
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