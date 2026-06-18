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  4. Деклан РАЙС: «Мы могли забить еще несколько голов»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:35 |
148
0

Деклан РАЙС: «Мы могли забить еще несколько голов»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над Хорватией

18 июня 2026, 05:35 |
148
0
Деклан РАЙС: «Мы могли забить еще несколько голов»
ФИФА
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над национальной сборной Хорватии (4:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Думаю, это благодаря энергии, которая придавала нам сил во всём, что мы делали. Все наши действия были на 10–20 % интенсивнее, и это в конечном итоге сказалось. Думаю, у нас было слишком много сил и мастерства, что и проявилось, а их вратарь играл очень хорошо и сделал несколько потрясающих сейвов. Мы могли забить ещё несколько голов, но пока очень довольны таким стартом».

Деклан Райс в матче против Хорватии отличился голевой передачей.

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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