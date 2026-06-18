Деклан РАЙС: «Мы могли забить еще несколько голов»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над национальной сборной Хорватии (4:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Думаю, это благодаря энергии, которая придавала нам сил во всём, что мы делали. Все наши действия были на 10–20 % интенсивнее, и это в конечном итоге сказалось. Думаю, у нас было слишком много сил и мастерства, что и проявилось, а их вратарь играл очень хорошо и сделал несколько потрясающих сейвов. Мы могли забить ещё несколько голов, но пока очень довольны таким стартом».

Деклан Райс в матче против Хорватии отличился голевой передачей.