Сборная Ганы на последних секундах матча против Панамы вырвала победу в первом туре чемпионата мира 2026.

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Африканская команда нашла свой момент на 90+4-й минуте, нокаутировав соперника.

Автором победного гола стал 20-летний полузащитник Кейлеб Йиренки из «Нордшелланда» (Дания).

Панама в панике побежала в атаку после пропущенного мяча, но сборная Ганы своего не упустила – 1:0.

После этого матча Гана поднялась на второе место в группе L: выше только Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).

ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine