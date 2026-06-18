ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу
Африканская команда нашла свой момент против Панамы
Сборная Ганы на последних секундах матча против Панамы вырвала победу в первом туре чемпионата мира 2026.
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Африканская команда нашла свой момент на 90+4-й минуте, нокаутировав соперника.
Автором победного гола стал 20-летний полузащитник Кейлеб Йиренки из «Нордшелланда» (Дания).
Панама в панике побежала в атаку после пропущенного мяча, но сборная Ганы своего не упустила – 1:0.
После этого матча Гана поднялась на второе место в группе L: выше только Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).
ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу
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