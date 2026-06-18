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Чемпионат мира
18 июня 2026, 04:08 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
79
0

ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу

Африканская команда нашла свой момент против Панамы

18 июня 2026, 04:08 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
79
0
ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ганы на последних секундах матча против Панамы вырвала победу в первом туре чемпионата мира 2026.

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Африканская команда нашла свой момент на 90+4-й минуте, нокаутировав соперника.

Автором победного гола стал 20-летний полузащитник Кейлеб Йиренки из «Нордшелланда» (Дания).

Панама в панике побежала в атаку после пропущенного мяча, но сборная Ганы своего не упустила – 1:0.

После этого матча Гана поднялась на второе место в группе L: выше только Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).

ВИДЕО. Как сборная Ганы забила первый мяч на ЧМ-2026 и одержала победу

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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