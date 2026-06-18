Жоау НЕВЕШ: «Роналду один из тех, кто нам поможет»

Полузащитник ПСЖ и сборной Португалии Жоау Невеш дал комментарий после неудачного матча против ДР Конго в первом туре чемпионата мира 2026.

Невеш забил быстрый мяч против африканской команды, но Португалия результат не удержала – 1:1.

«Самое важное – это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч.

Эта ничья нас не сломает. Напротив – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов», – сказал Невеш.