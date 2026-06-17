Невеш стал 3-м самым молодым автором гола сборной Португалии на ЧМ
Рекордсменом португальской сборной остается Криштиану Роналду
Жоау Невеш в возрасте 21 года и 263 дней стал третьим самым молодым автором гола в составе сборной Португалии на чемпионатах мира.
Это произошло в первом туре ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
Лишь двое игроков в истории сборной Португалии забивали на чемпионатах мира в более юном возрасте: Криштиану Роналду в 2006 году в возрасте 21 года и 132 дней и Гонсалу Рамуш в 2022 году в возрасте 21 года и 169 дней.
Самые молодые авторы забитых мячей в составе сборной Португалии на чемпионатах мира:
- 21 год и 132 дня – Криштиану Роналду (2006)
- 21 год и 169 дней – Гонсалу Рамуш (2022)
- 21 год и 263 дня — Жоау Невеш (2026)
João Neves is the third youngest Portuguese scorer at the World Cup (21 years, 263 days), behind Cristiano Ronaldo in 2006 (21 years, 132 days) and Gonçalo Ramos in 2022 (21 years, 169 days). pic.twitter.com/47gVZEu01w— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026
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