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Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:59 | Обновлено 18 июня 2026, 00:02
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0

Невеш стал 3-м самым молодым автором гола сборной Португалии на ЧМ

Рекордсменом португальской сборной остается Криштиану Роналду

17 июня 2026, 23:59 | Обновлено 18 июня 2026, 00:02
71
0
Невеш стал 3-м самым молодым автором гола сборной Португалии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Жоау Невеш в возрасте 21 года и 263 дней стал третьим самым молодым автором гола в составе сборной Португалии на чемпионатах мира.

Это произошло в первом туре ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Лишь двое игроков в истории сборной Португалии забивали на чемпионатах мира в более юном возрасте: Криштиану Роналду в 2006 году в возрасте 21 года и 132 дней и Гонсалу Рамуш в 2022 году в возрасте 21 года и 169 дней.

Самые молодые авторы забитых мячей в составе сборной Португалии на чемпионатах мира:

  • 21 год и 132 дня – Криштиану Роналду (2006)
  • 21 год и 169 дней – Гонсалу Рамуш (2022)
  • 21 год и 263 дня — Жоау Невеш (2026)
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Криштиану Роналду Жоау Невеш Гонсалу Рамуш сборная Португалии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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