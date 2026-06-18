Второй после Месси. Ветеран сборной Хорватии ассистировал на четырех ЧМ

37-летний вингер сборной Хорватии Иван Перишич стал всего лишь вторым футболистом, которому удалось отличиться результативными передачами на четырех чемпионатах мира.

Историческое достижение Перишич оформил в матче первого тура против Англии. Хорваты уступили в голевой перестрелке (2:4), в то время как Иван на 45+4 минуте отдал голевую передачу, которая позволила его команде уйти на перерыв при равном счете.

Ранее подобное достижение покорилось только одному человеку – аргентинской легенде Лионелю Месси.

Впрочем, Лионель еще может увеличить отрыв от Перишича в рейтинге, ведь на нынешнем чемпионате мира Месси пока что не отмечался ассистами.