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  4. Второй после Месси. Ветеран сборной Хорватии ассистировал на четырех ЧМ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 03:39 | Обновлено 18 июня 2026, 03:40
174
0

Второй после Месси. Ветеран сборной Хорватии ассистировал на четырех ЧМ

Иван Перишич повторил достижение Лионеля

18 июня 2026, 03:39 | Обновлено 18 июня 2026, 03:40
174
0
Второй после Месси. Ветеран сборной Хорватии ассистировал на четырех ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич
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37-летний вингер сборной Хорватии Иван Перишич стал всего лишь вторым футболистом, которому удалось отличиться результативными передачами на четырех чемпионатах мира.

Историческое достижение Перишич оформил в матче первого тура против Англии. Хорваты уступили в голевой перестрелке (2:4), в то время как Иван на 45+4 минуте отдал голевую передачу, которая позволила его команде уйти на перерыв при равном счете.

Ранее подобное достижение покорилось только одному человеку – аргентинской легенде Лионелю Месси.

Впрочем, Лионель еще может увеличить отрыв от Перишича в рейтинге, ведь на нынешнем чемпионате мира Месси пока что не отмечался ассистами.

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Андрей Витренко Источник: Squawka
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