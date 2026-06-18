Второй после Месси. Ветеран сборной Хорватии ассистировал на четырех ЧМ
Иван Перишич повторил достижение Лионеля
37-летний вингер сборной Хорватии Иван Перишич стал всего лишь вторым футболистом, которому удалось отличиться результативными передачами на четырех чемпионатах мира.
Историческое достижение Перишич оформил в матче первого тура против Англии. Хорваты уступили в голевой перестрелке (2:4), в то время как Иван на 45+4 минуте отдал голевую передачу, которая позволила его команде уйти на перерыв при равном счете.
Ранее подобное достижение покорилось только одному человеку – аргентинской легенде Лионелю Месси.
Впрочем, Лионель еще может увеличить отрыв от Перишича в рейтинге, ведь на нынешнем чемпионате мира Месси пока что не отмечался ассистами.
Only two players have registered an assist at four different World Cup tournaments:— Squawka (@Squawka) June 17, 2026
◉ Lionel Messi
◉ Ivan Perišić 🆕
Still got it. pic.twitter.com/Ymdch6XSm0
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