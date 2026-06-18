Михаил Мудрик отправился в Италию

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик провел время со своей девушкой Джордин Джонс.

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Украинец отправился в Италию, где провел время с американкой и, вероятно, посетил известный курортный город Комо.

Мудрик впервые показал, как он выглядит после дисквалификации из-за допингового скандала.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2031 года.