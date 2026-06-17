Сборная Англии и Хорватии завершили первый тайм матча 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 со счетом 2:2.

Хорватам удалось во второй раз сравнять счет на 45+5-й минуте – с передачи Ивана Перишича отличился Петар Муса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще один мяч для хорватом в первой 45-минутке забил Мартин Батурина, а у англичан дубль оформил Гарри Кейн.

Встреча Англии и Хорватии проходит на на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне (23:00).

❗️ ВИДЕО. Безумный первый тайм: Хорватия снова сравняла счет с Англией на 45+5

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine