ВИДЕО. Безумный первый тайм: Хорватия снова сравняла счет с Англией на 45+5
Петар Муса отличился с передачи Ивана Перишича, команды пошли на перерыв со счетом 2:2
Сборная Англии и Хорватии завершили первый тайм матча 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 со счетом 2:2.
Хорватам удалось во второй раз сравнять счет на 45+5-й минуте – с передачи Ивана Перишича отличился Петар Муса.
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Еще один мяч для хорватом в первой 45-минутке забил Мартин Батурина, а у англичан дубль оформил Гарри Кейн.
Встреча Англии и Хорватии проходит на на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне (23:00).
❗️ ВИДЕО. Безумный первый тайм: Хорватия снова сравняла счет с Англией на 45+5
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