Кейн догнал Бекхэма по числу матчей за сборную Англии
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за английскую сборную
Для нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна матч первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии станет 115-м в составе национальной сборной Англии.
По этому показателю Кейн догнал Дэвида Бекхэма, который в своё время также сыграл 115 матчей.
Лишь два футболиста в истории сборной Англии сыграли больше: Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии:
- 125 – Питер Шилтон
- 120 – Уэйн Руни
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 115 – Гарри Кейн
- 114 – Стивен Джеррард
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарлтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
🏴Joueurs ayant disputé le plus de rencontres avec l'Angleterre :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2026
125- Peter Shilton
120- Wayne Rooney
115- David Beckham
115- HARRY KANE
114- Steven Gerrard #ENGCRO
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