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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:02 | Обновлено 18 июня 2026, 05:03
107
0

Кейн догнал Бекхэма по числу матчей за сборную Англии

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за английскую сборную

18 июня 2026, 05:02 | Обновлено 18 июня 2026, 05:03
107
0
Кейн догнал Бекхэма по числу матчей за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Для нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна матч первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии станет 115-м в составе национальной сборной Англии.

По этому показателю Кейн догнал Дэвида Бекхэма, который в своё время также сыграл 115 матчей.

Лишь два футболиста в истории сборной Англии сыграли больше: Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии:

  • 125 – Питер Шилтон
  • 120 – Уэйн Руни
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 115 – Гарри Кейн
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарлтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Гарри Кейн Дэвид Бекхэм Уэйн Руни Питер Шилтон сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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