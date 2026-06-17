ВИДЕО. Роналду упустил два момента в игре с ДР Конго
Легендарный Криштиану пока не может отличиться голом
17 июня проходит матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
На 68-й минуте встречи легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые пробил по воротам соперника в этом матче, однако не сумел попасть в створ.
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Ещё через 6 минут Криштиану снова не реализовал голевой момент почти с той же позиции.
Счёт в игре на 81-й минуте остаётся 1:1.
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