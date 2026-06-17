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Чемпионат мира
17 июня 2026, 21:48 | Обновлено 17 июня 2026, 22:29
1176
2

ВИДЕО. Роналду упустил два момента в игре с ДР Конго

Легендарный Криштиану пока не может отличиться голом

17 июня 2026, 21:48 | Обновлено 17 июня 2026, 22:29
1176
2 Comments
ВИДЕО. Роналду упустил два момента в игре с ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня проходит матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 68-й минуте встречи легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые пробил по воротам соперника в этом матче, однако не сумел попасть в створ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ещё через 6 минут Криштиану снова не реализовал голевой момент почти с той же позиции.

Счёт в игре на 81-й минуте остаётся 1:1.

ВИДЕО. Роналду упустил два момента в игре с ДР Конго

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Акелло промахнувся. Пора на пенсію
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Не сильно там такие моменты у него были.В первом тайме в двух эпизодах ногами перед мячем подергал (как обычно) и на этом финты закончились.Ну обычное дерево.
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