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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 21:54 |
2368
0

В Украине принято решение в отношении Днепра-1 и Ворсклы

Членство ряда известных клубов Украины в ПФЛ будет прекращено

17 июня 2026, 21:54 |
2368
0
В Украине принято решение в отношении Днепра-1 и Ворсклы
ФК Ворскла
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Профессиональная футбольная лига Украины прекратит членство ряда футбольных клубов в Профессиональной футбольной лиге.

В список клубов, которые могут лишиться членства, входят: СК «Днепр-1», «Минай», «Краматорск», «Дружба» (Мировка), АФСК «Киев», «Любомир», МФК «Николаев», МФА «Мункач», «Кристалл», «Энергия» и «Таврия».

В то же время для этих команд предусмотрена возможность возвращения в профессиональный футбол. Сообщается, что они, а также «Ворскла», «Чайка», «Реал Фарма», «Ревера 1908», «Кремень» и «Ребел», который пропустит сезон 2026/27, могут получить специальное разрешение на участие во Второй лиге сезона 2027/28.

Такое решение связано с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными полномасштабной войной. Впрочем, для возвращения к соревнованиям клубам необходимо будет успешно пройти процедуру аттестации.

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Профессиональная волейбольная лига Украины Днепр-1 Минай Краматорск Дружба Мировка АФСК Киев Николаев Таврия Симферополь Ворскла Полтава Ревера 1908 Ивано-Франковск Кремень Кременчуг
Дмитрий Олийченко Источник: Днепрянин
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