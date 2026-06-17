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  4. Гендиректор Ворсклы: «У Жеваго всюду рейдеры. Долги не нужно создавать»
Украина. Первая лига
17 июня 2026, 13:38 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
455
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Гендиректор Ворсклы: «У Жеваго всюду рейдеры. Долги не нужно создавать»

Гарус оценил ситуацию с бывшим владельцем ФК Ворскла

17 июня 2026, 13:38 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
455
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Гендиректор Ворсклы: «У Жеваго всюду рейдеры. Долги не нужно создавать»
ФК Ворскла
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Генеральный директор Ворсклы Максим Гарус ответил на обвинения бывшего владельца клуба Константина Жеваго, который заявил о рейдерском захвате.

«Жеваго к Ворскле сейчас не имеет никакого отношения. Называет рейдерством? У него всюду рейдеры. Накапливать долги не нужно было. Была процедура банкротства и изменение собственника».

«Что мы рейдернули – долги перед игроками и другими кредиторами?» – сказал Гарус.

Ворскла из-за финансовых проблем пропустит следующий сезон.

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Ворскла Полтава Максим Гарус Константин Жеваго чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Прийшли забрали клуб, і розформували... кончені... 
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клоун ))
рейдеры они и есть рейдеры
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