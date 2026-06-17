Гендиректор Ворсклы: «У Жеваго всюду рейдеры. Долги не нужно создавать»

Генеральный директор Ворсклы Максим Гарус ответил на обвинения бывшего владельца клуба Константина Жеваго, который заявил о рейдерском захвате.

«Жеваго к Ворскле сейчас не имеет никакого отношения. Называет рейдерством? У него всюду рейдеры. Накапливать долги не нужно было. Была процедура банкротства и изменение собственника».

«Что мы рейдернули – долги перед игроками и другими кредиторами?» – сказал Гарус.

Ворскла из-за финансовых проблем пропустит следующий сезон.