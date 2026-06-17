Украина. Первая лига17 июня 2026, 13:38 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
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Гендиректор Ворсклы: «У Жеваго всюду рейдеры. Долги не нужно создавать»
Гарус оценил ситуацию с бывшим владельцем ФК Ворскла
17 июня 2026, 13:38 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
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Генеральный директор Ворсклы Максим Гарус ответил на обвинения бывшего владельца клуба Константина Жеваго, который заявил о рейдерском захвате.
«Жеваго к Ворскле сейчас не имеет никакого отношения. Называет рейдерством? У него всюду рейдеры. Накапливать долги не нужно было. Была процедура банкротства и изменение собственника».
«Что мы рейдернули – долги перед игроками и другими кредиторами?» – сказал Гарус.
Ворскла из-за финансовых проблем пропустит следующий сезон.
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рейдеры они и есть рейдеры