Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки Лиги конференций, где соперником черкасчан во 2-м раунде отбора 23 и 30 июля станет бельгийский «Гент».

«Конечно, хотелось бы, чтобы на старте был менее именитый соперник. Но что есть, то есть.

Уверен, что и «Гент» не безгрешен, нужно только очень серьезно подготовиться и воспользоваться его уязвимыми местами.

Подробное изучение соперника ещё впереди, хотя однозначно преимущество в международном опыте будет на стороне бельгийцев, за которых в своё время играли и украинцы – Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.

Конечно, сейчас ещё рано оценивать шансы соперников, но черкасчане настроены серьёзно».