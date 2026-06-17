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Лига конференций
17 июня 2026, 22:30 | Обновлено 17 июня 2026, 23:03
429
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»

Определился соперник футболистов ЛНЗ в Лиге конференций

17 июня 2026, 22:30 | Обновлено 17 июня 2026, 23:03
429
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки Лиги конференций, где соперником черкасчан во 2-м раунде отбора 23 и 30 июля станет бельгийский «Гент».

«Конечно, хотелось бы, чтобы на старте был менее именитый соперник. Но что есть, то есть.

Уверен, что и «Гент» не безгрешен, нужно только очень серьезно подготовиться и воспользоваться его уязвимыми местами.

Подробное изучение соперника ещё впереди, хотя однозначно преимущество в международном опыте будет на стороне бельгийцев, за которых в своё время играли и украинцы – Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.

Конечно, сейчас ещё рано оценивать шансы соперников, но черкасчане настроены серьёзно».

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ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Лига конференций Гент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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шось представники ЛНЗ і Полісся скаржаться на сильних суперників.
Мабуть вже не будуть просити перенесення перших турів в УПЛ.
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Приплыли.... Я не вижу шансов в 2-х матчевом противостоянии... 
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