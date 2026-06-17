Известный украинский тренер нашел новое место работы

Как стало известно Sport.ua, популярный в прошлом футболист, а затем – тренер Владимир Мазяр уже в ближайшие дни возглавит молодежную команду дрогобычской «Галичины», которая будет выступать в региональной лиге (U-19), а в сезоне 2027–2028 годов планирует заявить о себе в новосозданной национальной третьей лиге.

Долгое время «Галичина» соревновалась в Первой и Второй лигах, однако в последние годы ограничилась выступлениями в первенстве Львовской области. Есть основания надеяться, что благодаря поддержке местных властей Дрогобыч вновь будет представлен в большом футболе.

Что касается Мазяра, то после возвращения из Казахстана, где он возглавлял «Акжайык», он тренировал любительскую «Сич» из Добрян.

Ранее известный украинский тренер накричал на своих футболистов во время перерыва.