Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский тренер нашел новое место работы
Другие новости
17 июня 2026, 22:25 |
841
0

Известный украинский тренер нашел новое место работы

Владимир Мазяр сосредоточится на работе со сменой

17 июня 2026, 22:25 |
841
0
Известный украинский тренер нашел новое место работы
Владимир Мазяр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, популярный в прошлом футболист, а затем – тренер Владимир Мазяр уже в ближайшие дни возглавит молодежную команду дрогобычской «Галичины», которая будет выступать в региональной лиге (U-19), а в сезоне 2027–2028 годов планирует заявить о себе в новосозданной национальной третьей лиге.

Долгое время «Галичина» соревновалась в Первой и Второй лигах, однако в последние годы ограничилась выступлениями в первенстве Львовской области. Есть основания надеяться, что благодаря поддержке местных властей Дрогобыч вновь будет представлен в большом футболе.

Что касается Мазяра, то после возвращения из Казахстана, где он возглавлял «Акжайык», он тренировал любительскую «Сич» из Добрян.

Ранее известный украинский тренер накричал на своих футболистов во время перерыва.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»
В тренерском штабе Александрии появился новый специалист
ОФИЦИАЛЬНО. Иван Федык стал главным тренером известного клуба Первой лиги
Владимир Мазяр инсайд назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Футбол | 17 июня 2026, 20:33 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»

Известный тренер – о Хорватии и Луке Модриче

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16.06.2026, 21:51
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Футбол | 17.06.2026, 16:12
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 37
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 102
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 48
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем