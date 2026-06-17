Милан рассматривал экс-скаута Шахтера на должность спортивного директора

Бывший глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту, ныне работающий в Бразилии спортивным директором «Фламенго», мог вернуться в Европу и трудоустроиться в итальянской Серии А.

Интерес к сотрудничеству с 60-летним специалистом проявлял «Милан», который подыскивает нового спортивного директора и был впечатлен достижениями «стервятников» за период, когда в клубе работает Боту.

«Фламенго» в минувшем году стал чемпионом Бразилии, обладателем Суперкубка Бразилии, чемпионом штата Рио-де-Жанейро, а также обладателем Кубка Либертадорес.

Способность Боту грамотно комплектовать команду, в том числе и за счет известных футболистов, таких как Лукас Пакета, в совокупности с достижениями «стервятников» привлекали «Милан», но в конечном итоге итальянцы решили остановить свой выбор на кандидатуре Маркуса Креше из «Айнтрахта».

Жозе Боту работал в «Шахтере» с 2018 по 2021 годы.