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  4. «Попался самый сложный соперник». В Полесье отреагировали на жеребьёвку ЛК
Лига конференций
17 июня 2026, 20:25 |
2199
0

«Попался самый сложный соперник». В Полесье отреагировали на жеребьёвку ЛК

Кравченко вспомнил, как играл против Копенгагена с Днепром

17 июня 2026, 20:25 |
2199
0
«Попался самый сложный соперник». В Полесье отреагировали на жеребьёвку ЛК
ФК Полесье. Сергей Кравченко
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Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, прокомментировал результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций.

Житомиряне сыграют против датского «Копенгагена».

– Сергей Сергеевич, по итогам жеребьёвки нам достался довольно известный украинским болельщикам клуб датский «Копенгаген». Как вы оцениваете такую жеребьёвку?

– Если честно, то жереб не очень. Это действительно самый сложный и сильный соперник, какой только может быть. Это постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каждый год они играют в еврокубках, у них очень мощный состав, рыночная стоимость игроков составляет 80 миллионов. Но такой уж жереб, чтобы выйти дальше, нужно проходить такие команды. Ничего страшного, будем играть и будем пытаться пройти эту команду. Но это очень сильная команда, Дания – это очень сильная лига и сборная, и состав у них очень-очень неплохой. Поэтому такая оценка, но мы верим в наш выход, будем работать и будем пытаться пройти – это 100 процентов.

– Следили ли вы за этой командой? Если да, возможно, сможете описать их сильные и слабые стороны?

– Честно говоря, не следил за ними, только что зашел, посмотрел состав, о сильных и слабых сторонах сказать не могу – будем смотреть, будем изучать и готовиться. Мы, «Днепр», в квалификации Лиги чемпионов играли с ними, и там ещё есть игроки, которые тогда выступали. Наверное, Корнелиус тогда был, сейчас он тоже в команде, физически сильный нападающий, который много лет играл в сборной, сейчас, наверное, не играет. Потом Дилейни, опорный полузащитник, тоже игрок сборной Дании, точно не помню, но, кажется, он тогда тоже играл против нас.

– Я сыграл первый матч в Киеве, мы сыграли 0:0, а потом проиграли 2:0 в Копенгагене. Классный стадион, очень футбольная атмосфера, сборная Дании много раз играла там свои матчи. Мукоко, талант «Боруссии», который в 17 лет начал играть на профессиональном уровне, сейчас тоже там играет. Эльюнусси, который тоже играл в классных командах. Дилейни играл в «Севилье», «Боруссии» и «Вердере». Ричардсон играл против нас на Олимпиаде в составе сборной Марокко, очень неплохой игрок. Был в «Фиорентине», играл во Франции, очень классный игрок, опорный полузащитник, игрок сборной Марокко. Крутой игрок, только сейчас узнал, что он в Копенгагене. Это фамилии, которые я знаю, которые на слуху, а дальше будем изучать и готовиться.

«Полесье» сыграет первый матч против «Копенгагена» 23 июля. Ответный матч состоится 30 июля.

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Сергей Кравченко Полесье Житомир Копенгаген Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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