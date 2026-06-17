Полесье переманило из Шахтера известного специалиста, отвечавшего за медиа
Олег Барков будет работать в расположении «волков»
PR-менеджер донецкого Шахтера Олег Барков официально объявил об уходе из донецкого клуба, обратившись в футбольное сообщество в своих социальных сетях.
Как стало известно Sport.ua, известный журналист ушел из Шахтера из-за интереса со стороны другого клуба УПЛ – специалист трудоустроится в житомирском Полесье, где занимает должность директора по медиа.
Олег Барков присоединился к Шахтеру в ноябре 2021 года. Также в свое время Барков возглавлял пресс-службу донецкого Олимпика, который провал с футбольной карты Украины.
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