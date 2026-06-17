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  4. Полесье переманило из Шахтера известного специалиста, отвечавшего за медиа
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 16:22 |
855
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Полесье переманило из Шахтера известного специалиста, отвечавшего за медиа

Олег Барков будет работать в расположении «волков»

17 июня 2026, 16:22 |
855
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Полесье переманило из Шахтера известного специалиста, отвечавшего за медиа
ФК Шахтер Донецк. Олег Барков
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PR-менеджер донецкого Шахтера Олег Барков официально объявил об уходе из донецкого клуба, обратившись в футбольное сообщество в своих социальных сетях.

Как стало известно Sport.ua, известный журналист ушел из Шахтера из-за интереса со стороны другого клуба УПЛ – специалист трудоустроится в житомирском Полесье, где занимает должность директора по медиа.

Олег Барков присоединился к Шахтеру в ноябре 2021 года. Также в свое время Барков возглавлял пресс-службу донецкого Олимпика, который провал с футбольной карты Украины.

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Олег Барков Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Цікава біографія. Донецький (чи макієвський, але яка різниця?), працював в Олімпіку, працював у медіях, у другій половині минулого десятиліття, майнувши по справах у молоду, але горду деенерію, здуру пограв у футбол: у якійсь там двадцятій лізі, але все одно офіційно. Попернувшись, сильно розкаювався )) Колись розповідав, що вболіває за Динамо. Але працювати пішов у Шахтар. Ну, прям, Караваєв якийсь ;))
І, дивлюся, на рінатівських хлібах писок собі конкретно надув. Цікаво, шо пішло нітак?
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