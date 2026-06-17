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Греция
17 июня 2026, 15:13 | Обновлено 17 июня 2026, 15:14
1569
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Экс-тренер Шахтера возглавит потенциального соперника Динамо в ЛЕ

Марино Пушич близок к тому, чтобы заменить Развана Луческу в греческом клубе ПАОК

17 июня 2026, 15:13 | Обновлено 17 июня 2026, 15:14
1569
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Экс-тренер Шахтера возглавит потенциального соперника Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич
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Греческий ПАОК в ближайшее время проведет изменения на тренерском мостике первой команды.

Недавно между руководством клуба и текущим наставником Разваном Луческу состоялся разговор, во время которого стороны договорились досрочно и немедленно расторгнуть контракт, действовавший до 2027 года.

Ожидается, что Луческу переберется в катарский «Аль-Садд», а на его место будет назначен 54-летний босниец Марино Пушич, ныне работающий в ОАЭ с «Аль-Джазирой», а в Украине известный по работе в «Шахтере».

Все договоренности уже достигнуты и ожидаются только официальные подтверждения.

Ключевую роль в ставке на Пушича сыграл Лео Матос – экс-футболист «Черноморца» и «Днепра», который с 1 июля заступает на должность спортивного директора ПАОКа. Бразилец тщательно собрал всю информацию о Пушиче от своих украинских источников, предоставив ее владельцу греческого клуба Ивану Саввиди, который и дал «зеленый свет» на заключение сделки.

Ожидается, что под Пушича ПАОК вскоре проведет и усиление первой команды.

Сегодня стало известно, что ПАОК может стать соперником «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, если киевляне на предыдущей стадии турнира пройдут румынскую «Университатю» из Клужа.

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Марино Пушич ПАОК Динамо Киев Разван Луческу Шахтер Донецк Аль-Джазира
Алексей Сливченко Источник: paraskhnio.gr
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