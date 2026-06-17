Перепутал Иран с Новой Зеландией. Комментатора отстранили от ЧМ-2026

В Турции разразился скандал, связанный с трансляцией ЧМ-2026. Комментатор местного государственного телеканала TRT Мурат Экрем Чимен перепутал сборные Ирана и Новой Зеландии во время их очной встречи на чемпионате мира (2:2).

Журналист с первых минут неправильно идентифицировал соперников и называл представителей Ирана новозеландцами, а игроков Новой Зеландии – иранцами. Скандал вызвало то, что комментатор не исправлял свою ошибку в течение пяти минут, что привело к путанице среди зрителей.

Руководство TRT оперативно отреагировало на инцидент и отстранило Чимена от работы на ЧМ-2026 на время расследования. Компания принесла извинения зрителям и заявила, что ошибка является «неприемлемой» в соответствии с их стандартами вещания.