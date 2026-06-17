Перепутал Иран с Новой Зеландией. Комментатора отстранили от ЧМ-2026
30 лет опыта не спасли Мурата Экрема Чимена от публичного позора
В Турции разразился скандал, связанный с трансляцией ЧМ-2026. Комментатор местного государственного телеканала TRT Мурат Экрем Чимен перепутал сборные Ирана и Новой Зеландии во время их очной встречи на чемпионате мира (2:2).
Журналист с первых минут неправильно идентифицировал соперников и называл представителей Ирана новозеландцами, а игроков Новой Зеландии – иранцами. Скандал вызвало то, что комментатор не исправлял свою ошибку в течение пяти минут, что привело к путанице среди зрителей.
Руководство TRT оперативно отреагировало на инцидент и отстранило Чимена от работы на ЧМ-2026 на время расследования. Компания принесла извинения зрителям и заявила, что ошибка является «неприемлемой» в соответствии с их стандартами вещания.
«Для TRT неприемлемо, чтобы кто-то с более чем 30-летним опытом спортивного вещания допустил такую ошибку», — говорится в заявлении.
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