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Азартные игры
17 июня 2026, 19:24 | Обновлено 17 июня 2026, 19:29
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Трейдер потерял почти миллион долларов из-за сенсационной ничьей Испании

Рынки прогнозов зафиксировали один из самых громких исходов ЧМ-2026

17 июня 2026, 19:24 | Обновлено 17 июня 2026, 19:29
212
0
Трейдер потерял почти миллион долларов из-за сенсационной ничьей Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Трейдер потерял почти 1 миллион долларов на рынке прогнозов после неожиданной ничьей Испании с дебютантом чемпионата мира Кабо-Верде.

Незадолго до матча на Polymarket была сделана ставка на победу Испании. Потенциальный выигрыш составлял около 85 тысяч долларов, однако итоговый результат 0:0 полностью обнулил позицию уже через 90 минут после начала игры.

Испания доминировала по статистике, нанеся 27 ударов по воротам против 6 у соперника, а показатель ожидаемых голов составлял 2,29 против 0,3 у Кабо-Верде. Несмотря на это, команда не смогла забить. Вратарь Кабо-Верде Возинья стал одним из героев матча, неоднократно спасая свою команду.

Лука Модрич стал послом платформы прогнозов на ЧМ-2026

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Александр Гринник Источник
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