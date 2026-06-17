Трейдер потерял почти миллион долларов из-за сенсационной ничьей Испании

Трейдер потерял почти 1 миллион долларов на рынке прогнозов после неожиданной ничьей Испании с дебютантом чемпионата мира Кабо-Верде.

Незадолго до матча на Polymarket была сделана ставка на победу Испании. Потенциальный выигрыш составлял около 85 тысяч долларов, однако итоговый результат 0:0 полностью обнулил позицию уже через 90 минут после начала игры.

Испания доминировала по статистике, нанеся 27 ударов по воротам против 6 у соперника, а показатель ожидаемых голов составлял 2,29 против 0,3 у Кабо-Верде. Несмотря на это, команда не смогла забить. Вратарь Кабо-Верде Возинья стал одним из героев матча, неоднократно спасая свою команду.

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