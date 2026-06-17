Лука Модрич стал послом платформы прогнозов на ЧМ-2026

Платформа прогнозов Kalshi объявила о партнерстве с Хорватской футбольной федерацией и капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем на время чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Обладатель «Золотого мяча» и самый титулованный игрок в истории хорватского футбола станет одним из глобальных послов Kalshi.

В рамках соглашения бренд будет представлен на цифровых площадках федерации, а Модрич примет участие в рекламных кампаниях компании во время турнира.

В Kalshi отметили, что выбрали Хорватию благодаря ее успешным выступлениям на чемпионатах мира, где сборная завоевала три медали за последние шесть участий.

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