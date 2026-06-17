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Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:08 | Обновлено 17 июня 2026, 19:29
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Лука Модрич стал послом платформы прогнозов на ЧМ-2026

Kalshi также заключила партнерское соглашение с Федерацией футбола Хорватии

17 июня 2026, 19:08 | Обновлено 17 июня 2026, 19:29
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Лука Модрич стал послом платформы прогнозов на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine.Лука Модрич
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Платформа прогнозов Kalshi объявила о партнерстве с Хорватской футбольной федерацией и капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем на время чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Обладатель «Золотого мяча» и самый титулованный игрок в истории хорватского футбола станет одним из глобальных послов Kalshi.

В рамках соглашения бренд будет представлен на цифровых площадках федерации, а Модрич примет участие в рекламных кампаниях компании во время турнира.

В Kalshi отметили, что выбрали Хорватию благодаря ее успешным выступлениям на чемпионатах мира, где сборная завоевала три медали за последние шесть участий.

Лионель Месси стал партнером платформы прогнозов во время ЧМ-2026

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Александр Гринник Источник
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