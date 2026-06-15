Лионель Месси стал партнером платформы прогнозов во время ЧМ-2026
Kalshi будет использовать символику аргентинской футбольной ассоциации
Лионель Месси стал новым партнером платформы прогнозов Kalshi, которая продолжает расширять свое присутствие в мировом спорте во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
О сотрудничестве стало известно после публикации Месси в социальных сетях, где также появились игроки сборной Аргентины Родриго Де Поль и Николас Отаменди.
Kalshi подтвердила, что станет официальным спонсором Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) на время турнира. В рамках соглашения платформа сможет использовать символику AFA в маркетинговых кампаниях, а стороны будут выпускать совместный контент и проводить мероприятия.
Кроме того, компания Genius Sports предоставит официальные данные матчей для работы контрактов Kalshi на рынке спортивных прогнозов.
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