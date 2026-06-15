Лионель Месси стал партнером платформы прогнозов во время ЧМ-2026

Лионель Месси стал новым партнером платформы прогнозов Kalshi, которая продолжает расширять свое присутствие в мировом спорте во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

О сотрудничестве стало известно после публикации Месси в социальных сетях, где также появились игроки сборной Аргентины Родриго Де Поль и Николас Отаменди.

Kalshi подтвердила, что станет официальным спонсором Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) на время турнира. В рамках соглашения платформа сможет использовать символику AFA в маркетинговых кампаниях, а стороны будут выпускать совместный контент и проводить мероприятия.

Кроме того, компания Genius Sports предоставит официальные данные матчей для работы контрактов Kalshi на рынке спортивных прогнозов.