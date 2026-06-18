ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с ключевым легионером

Криворожский Кривбасс официально простился с камерунским легионером Иваном Дибанго, перебравшимся в австрийский ЛАСК. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит Дибанго за весомый вклад в достижение команды. Желаем дальнейшего профессионального развития», – говорится в сообщении.

Камерунский защитник присоединился к красно-белым в сентябре 2022 года. За четыре сезона в составе криворожцев левый защитник сыграл 96 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 результативных передач.