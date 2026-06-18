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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 09:43 |
1098
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с ключевым легионером

Иван Дибанго ушел из ФК «Кривбасс»

18 июня 2026, 09:43 |
1098
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с ключевым легионером
ФК Кривбасс. Иван Дибанго
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Криворожский Кривбасс официально простился с камерунским легионером Иваном Дибанго, перебравшимся в австрийский ЛАСК. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит Дибанго за весомый вклад в достижение команды. Желаем дальнейшего профессионального развития», – говорится в сообщении.

Камерунский защитник присоединился к красно-белым в сентябре 2022 года. За четыре сезона в составе криворожцев левый защитник сыграл 96 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 результативных передач.

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Иван Дибанго Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу ЛАСК чемпионат Австрии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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Забив 1 гол за 96 матчів його давно потрібно було вигнати
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