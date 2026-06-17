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  4. Харьков нашел троих футболистов, которые смогут усилить сборную Украины
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 20:44 |
1022
0

Харьков нашел троих футболистов, которые смогут усилить сборную Украины

Артем Шабанов, Илья Крупский и Рамик Гаджиев стали бы отличным вариантом для «сине-желтых»

17 июня 2026, 20:44 |
1022
0
Харьков нашел троих футболистов, которые смогут усилить сборную Украины
Instagram. Артем Шабанов
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Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун назвал тех футболистов, которые играют под руководством Младена Бартуловича и могут усилить сборную Украины в ближайших матчах:

«Есть много разговоров об Илье Крупском как потенциальном кандидате в сборную. Рамик Гаджиев, дай Бог здоровья, также может быть среди кандидатов в национальную команду.

Я бы добавил в этот список и Шабанова», – признался Коротун.

В прошлом сезоне фланговый защитник Крупский провел 34 матча и отдал четыре результативных передачи, став одним из ключевых исполнителей в составе харьковской команды.

Центрбек Артем Шабанов записал на свой счет 32 игры, один гол и один ассист. В активе вингера Гаджиева, пропустившего часть сезона из-за травм – шесть игр и два результативных удара.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Харьков Юрий Коротун Артем Шабанов Рамик Гаджиев Илья Крупский сборная Украины по футболу
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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