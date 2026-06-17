Харьков нашел троих футболистов, которые смогут усилить сборную Украины

Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун назвал тех футболистов, которые играют под руководством Младена Бартуловича и могут усилить сборную Украины в ближайших матчах:

«Есть много разговоров об Илье Крупском как потенциальном кандидате в сборную. Рамик Гаджиев, дай Бог здоровья, также может быть среди кандидатов в национальную команду.

Я бы добавил в этот список и Шабанова», – признался Коротун.

В прошлом сезоне фланговый защитник Крупский провел 34 матча и отдал четыре результативных передачи, став одним из ключевых исполнителей в составе харьковской команды.

Центрбек Артем Шабанов записал на свой счет 32 игры, один гол и один ассист. В активе вингера Гаджиева, пропустившего часть сезона из-за травм – шесть игр и два результативных удара.