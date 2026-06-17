15-й номер рейтинга ATP, итальянец Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году.

Музетти опубликовал пост в социальных сетях:

«Я хочу сообщить вам о процессе моего восстановления после травмы, полученной в Риме: реабилитация идет очень хорошо, и медицинские результаты обнадеживающие. К сожалению, поскольку я еще не смог начать полноценную программу спортивных тренировок, и после тщательного обследования мы пришли к сложному выводу, что я не смогу принять участие на Уимблдоне в этом году. Это непростое решение, но оно верно. Мой приоритет – вернуться на корт на все 100%. Спасибо за вашу постоянную поддержку, до встречи».

Музетти получил травму прямой мышцы бедра на турнире ATP 1000 в Риме. Он пропустил турнир ATP 500 в Гамбурге и Открытый чемпионат Франции-2026.

В 2025 году Лоренцо проиграл в первом круге Уимблдонского турнира и не сумел защитить очки, полученные за полуфинал 2024 года.