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Уимблдон
17 июня 2026, 17:17 |
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Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году

Итальянец продолжает восстановление после травмы бедра

17 июня 2026, 17:17 |
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Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти
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15-й номер рейтинга ATP, итальянец Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году.

Музетти опубликовал пост в социальных сетях:

«Я хочу сообщить вам о процессе моего восстановления после травмы, полученной в Риме: реабилитация идет очень хорошо, и медицинские результаты обнадеживающие. К сожалению, поскольку я еще не смог начать полноценную программу спортивных тренировок, и после тщательного обследования мы пришли к сложному выводу, что я не смогу принять участие на Уимблдоне в этом году. Это непростое решение, но оно верно. Мой приоритет – вернуться на корт на все 100%. Спасибо за вашу постоянную поддержку, до встречи».

Музетти получил травму прямой мышцы бедра на турнире ATP 1000 в Риме. Он пропустил турнир ATP 500 в Гамбурге и Открытый чемпионат Франции-2026.

В 2025 году Лоренцо проиграл в первом круге Уимблдонского турнира и не сумел защитить очки, полученные за полуфинал 2024 года.

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Лоренцо Музетти Уимблдон-2026 травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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