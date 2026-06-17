Мбаппе и Камавинга убедили суперзвезду Баварии перейти в Реал
Олисе хочет переехать в Мадрид
24-летний вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе определился со своим будущим.
На фоне попыток мадридского «Реала» выкупить его контракт у баварцев игрок пообщался с партнерами по национальной команде о своих перспективах в королевском клубе. Источник отмечает, что Олисе консультировался с Килианом Мбаппе, Орельеном Тчуамени и Эдуардо Камавингой, которые также играют в составе «бланкос». Сообщается, что они окончательно убедили Майкла согласиться на предложение «Реала».
На данный момент главным препятствием на пути к трансферу является категорический отказ руководства «Баварии» продавать свою суперзвезду. Инсайдеры говорят, что мюнхенцы согласятся уступить только в том случае, если «Реал» предложит за Олисе 225 миллионов евро.
В прошлом сезоне француз принял участие в 52 матчах «Баварии» во всех турнирах, отличившись 22 голами и 31 результативной передачей.
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