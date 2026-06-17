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Испания
17 июня 2026, 18:59 | Обновлено 17 июня 2026, 19:39
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0

Мбаппе и Камавинга убедили суперзвезду Баварии перейти в Реал

Олисе хочет переехать в Мадрид

17 июня 2026, 18:59 | Обновлено 17 июня 2026, 19:39
1140
0
Мбаппе и Камавинга убедили суперзвезду Баварии перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Олисе и Мбаппе
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24-летний вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе определился со своим будущим.

На фоне попыток мадридского «Реала» выкупить его контракт у баварцев игрок пообщался с партнерами по национальной команде о своих перспективах в королевском клубе. Источник отмечает, что Олисе консультировался с Килианом Мбаппе, Орельеном Тчуамени и Эдуардо Камавингой, которые также играют в составе «бланкос». Сообщается, что они окончательно убедили Майкла согласиться на предложение «Реала».

На данный момент главным препятствием на пути к трансферу является категорический отказ руководства «Баварии» продавать свою суперзвезду. Инсайдеры говорят, что мюнхенцы согласятся уступить только в том случае, если «Реал» предложит за Олисе 225 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз принял участие в 52 матчах «Баварии» во всех турнирах, отличившись 22 голами и 31 результативной передачей.

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Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Майкл Олисе
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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