В Реале выяснили, что не так с Мбаппе. Проблема француза решена

В мадридском «Реале» выяснили, в чём заключалась главная проблема 27-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе в прошлом сезоне.

Источник сообщает, что тренерский штаб «бланкос» выяснил, что игрока использовали на неправильной позиции, что сказывалось на его эффективности. В частности, Мбаппе нельзя было ставить на позицию «девятки», которая для него нетипична. Тренеры «Реала» в следующем сезоне хотят исправить эту ошибку и дать Килиану возможность играть там, где ему удобно.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и отдал 7 голевых передач в 44 матчах за «Реал».