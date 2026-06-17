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Испания
17 июня 2026, 18:47 | Обновлено 17 июня 2026, 19:42
837
0

В Реале выяснили, что не так с Мбаппе. Проблема француза решена

Килиана использовали не на той позиции

17 июня 2026, 18:47 | Обновлено 17 июня 2026, 19:42
837
0
В Реале выяснили, что не так с Мбаппе. Проблема француза решена
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В мадридском «Реале» выяснили, в чём заключалась главная проблема 27-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе в прошлом сезоне.

Источник сообщает, что тренерский штаб «бланкос» выяснил, что игрока использовали на неправильной позиции, что сказывалось на его эффективности. В частности, Мбаппе нельзя было ставить на позицию «девятки», которая для него нетипична. Тренеры «Реала» в следующем сезоне хотят исправить эту ошибку и дать Килиану возможность играть там, где ему удобно.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и отдал 7 голевых передач в 44 матчах за «Реал».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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