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Европейская Суперлига
17 июня 2026, 19:12 | Обновлено 17 июня 2026, 19:27
1814
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В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?

В составе столичного клуба будет три вратаря

17 июня 2026, 19:12 | Обновлено 17 июня 2026, 19:27
1814
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В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
ФК Динамо. Вячеслав Суркис
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В киевском «Динамо» сформировалась новая вратарская линия на следующий сезон.

По окончании сезона киевский клуб покинули сразу два голкипера на правах свободных агентов: Валентин Моргун продолжит карьеру в «Колосе», а Денис Игнатенко близок к переходу в «Левый Берег».

В связи с кадровыми изменениями «Динамо» рассчитывает на Руслана Нещерета в качестве основного вратаря команды в сезоне 2026/27.

За статус второго вратаря будут бороться Вячеслав Суркис и Илья Ольховый, который недавно пополнил состав «бело-синих» после перехода из тернопольской «Нивы».

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Динамо Киев Валентин Моргун Руслан Нещерет Илья Ольховый Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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Комментарии 1
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По чисто воротарському скіллу: 1) Ольховий, 2) Суркіс, 3) Нещерет. Так що Ольховий з Суркісом повинні боротися за роль основного воротаря, але напевно будуть ставити Нещерета, бо в того краща гра ногами. 
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