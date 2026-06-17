В киевском «Динамо» сформировалась новая вратарская линия на следующий сезон.

По окончании сезона киевский клуб покинули сразу два голкипера на правах свободных агентов: Валентин Моргун продолжит карьеру в «Колосе», а Денис Игнатенко близок к переходу в «Левый Берег».

В связи с кадровыми изменениями «Динамо» рассчитывает на Руслана Нещерета в качестве основного вратаря команды в сезоне 2026/27.

За статус второго вратаря будут бороться Вячеслав Суркис и Илья Ольховый, который недавно пополнил состав «бело-синих» после перехода из тернопольской «Нивы».