В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
В составе столичного клуба будет три вратаря
В киевском «Динамо» сформировалась новая вратарская линия на следующий сезон.
По окончании сезона киевский клуб покинули сразу два голкипера на правах свободных агентов: Валентин Моргун продолжит карьеру в «Колосе», а Денис Игнатенко близок к переходу в «Левый Берег».
В связи с кадровыми изменениями «Динамо» рассчитывает на Руслана Нещерета в качестве основного вратаря команды в сезоне 2026/27.
За статус второго вратаря будут бороться Вячеслав Суркис и Илья Ольховый, который недавно пополнил состав «бело-синих» после перехода из тернопольской «Нивы».
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