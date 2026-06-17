WTA17 июня 2026, 13:40 | Обновлено 17 июня 2026, 15:46
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Юлия Стародубцева – Эмма Наварро. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
17 июня 2026, 13:40 | Обновлено 17 июня 2026, 15:46
1111
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17 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) проводит матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Во втором раунде украинка играет против 25-й ракетки мира Эммы Наварро (США). Встреча стартовала в 13:40 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Кэти Волынец, либо с Джессикой Бузас Манейро.
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Держим кулачки!!
Вісті з полів. Спочатку добра. Соболєва закрита Грабер. В двох сетах не вийшло, але в третьому врятувалась з 1:4. Завтра їй не грати, гратиме її потенційна суперниця, є час відпочити.
Тепер не дуже. Еала не дала Векіч зібрати колекцію трофеїв на траві (Нотінгем - Лондон - Берлін). Само по собі воно й нічого, але, як на мене, у Донни будо більше шансів обіграти Рибу в наступному колі. Отже збільшилась вірогідність того, що Еліні в одній четвертій дістанеться Риба. На траві.
А Юля - послідовник Ястремської . Переключив коли з 5 - 0 стало 5-5 .