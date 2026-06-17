Юлия Стародубцева – Эмма Наварро. Смотреть онлайн LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) проводит матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка играет против 25-й ракетки мира Эммы Наварро (США). Встреча стартовала в 13:40 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Кэти Волынец, либо с Джессикой Бузас Манейро.