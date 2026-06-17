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WTA
17 июня 2026, 13:40 | Обновлено 17 июня 2026, 15:46
1111
24

Юлия Стародубцева – Эмма Наварро. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

17 июня 2026, 13:40 | Обновлено 17 июня 2026, 15:46
1111
24 Comments
Юлия Стародубцева – Эмма Наварро. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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17 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) проводит матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка играет против 25-й ракетки мира Эммы Наварро (США). Встреча стартовала в 13:40 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Кэти Волынец, либо с Джессикой Бузас Манейро.

📺 Видеотрансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 24
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А тим часом Настя Соболева обіграла третю сіяну Грабер і вийшла в 1/4 в Брешії!!!
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+4
Вести 5-0 на своїй подачі і довести до тай- брейку !  Даяна, ти не одна.
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+4
Це ж треба весті 5-0 у 2 сеті й виграти на тай-брейку!Ох це Юля!
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+3
Як ця Наварро примудрилася за декілька місяців набрати  +30 кг.
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+2
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Ну от як так тягнути жили з-під шкіри своїм вболівальникам? Думав у другому сеті при 5:0 почала на розслабоні дурні вкорочені награвати, ще всяку дурню робити. Не на Наварро тренуватись тобі, Юля! Втім сет тоді витягла...
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Юля бореться як може.. Щодо цього питань немає
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+1
Від Юлі дуже нестабільна,нервова гра й 1 гра тут була такої ж.
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+1
Нарешті редакція виклала посилання на гру Стародубцевої і Наварро. Гра цікава і повчальна. Наварро з останнього разу, коли я її бачив додала десь із 25 кг, але майстерність не пішла від неї.  Юля, як вже відмітив колего Пеклов, була попереду з рахунком 5:0, але примудрилась дотягнути до тая, який щоправда виграла , а з ним і другий сет. Але перший сет Юля програла, і зараз у вирішальному третьому сеті буде вирішуватися доля гри. Сподіваюсь, що Наварро вже втомлена, зайва вага не додає витривалості. Але перехід рахунку від 5:0 до 5:5 досить красномовний, і вага не зашкодила вирівнюванню гри. Дивимося далі
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+1
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Пока всё пафосно!!
Держим кулачки!!
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+1
Даяна грає чи то з Танєю, чи то з Марією, точно не пам'ятаю  Може хоч вона пройде далі.
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0
Без шансів останній сет(
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0
Давай Юлька, відігравай брейк
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0
Вже й волейбол починається...а Юля програє...
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0
Як можно щось виграти коли в тебе стільки помилок, я про Юлю! 
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0
Гра вже йде приблизно 2 год 45 хв., а у Наварро ніякої ознаки втоми, навіть не мокра. Дивно якось
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0
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У Юлі це дуже серйозна проблема, відсутність "інстинкту вбивці". Не вперше вона доводить до сет, а то й матчболу і не може завершити. Спочатку розслаблюється, мовляв один удар залишився, а потім починає нервувати.
   Вісті з полів. Спочатку добра. Соболєва закрита Грабер. В двох сетах не вийшло, але в третьому врятувалась з 1:4. Завтра їй не грати, гратиме її потенційна суперниця, є час відпочити.
   Тепер не дуже. Еала не дала Векіч зібрати колекцію трофеїв на траві (Нотінгем - Лондон - Берлін). Само по собі воно й нічого, але, як на мене, у Донни будо більше шансів обіграти Рибу в наступному колі. Отже збільшилась вірогідність того, що Еліні в одній четвертій дістанеться Риба. На траві.
 
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0
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Оце Емма розкабаніла , аж бридко дивитися.  Тухес 60 розміру.
А Юля - послідовник Ястремської . Переключив коли з 5 - 0 стало 5-5 .
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