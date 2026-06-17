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Испания
17 июня 2026, 15:18 | Обновлено 17 июня 2026, 16:13
1954
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ОФИЦИАЛЬНО. Громкий скандал в Испании. Реал подал жалобу в УЕФА на Барсу

«Королевский клуб» направил запрос в УЕФА

17 июня 2026, 15:18 | Обновлено 17 июня 2026, 16:13
1954
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Громкий скандал в Испании. Реал подал жалобу в УЕФА на Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мадридский «Реал» официально сообщил об обращении в УЕФА в связи с так называемым «делом Негрейры», касающимся «Барселоны».

В заявлении мадридского клуба отмечается, что в дисциплинарные органы УЕФА были переданы материалы, которые, по мнению «сливочных», подтверждают факты многолетних выплат бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В «Реале» считают, что эти обстоятельства представляют серьезную угрозу принципам честной конкуренции и спортивной справедливости. Клуб подчеркнул, что речь идет о возможном системном влиянии на судейство, что противоречит основным ценностям футбола.

Мадридцы также призвали УЕФА немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство, которое ранее уже открывалось по этому делу. В клубе убеждены, что дальнейшее затягивание процесса негативно сказывается на репутации футбола и его руководящих органов.

В своём заявлении «Реал» подчеркнул, что не требует замены судебных органов, однако ожидает от УЕФА независимой оценки ситуации и возможного применения дисциплинарных мер для защиты целостности соревнований.

В заключение мадридский клуб подтвердил намерение и в дальнейшем участвовать в судебном процессе и отстаивать принципы прозрачности и справедливости в футболе.

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Хосе Мария Энрикес Негрейра Барселона Реал Мадрид судейство УЕФА
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Реал Мадрид
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На поле реал ничего доказать не может, приходится опускаться до такого.
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Не лише на полі, а і в суді дербі🔥🙃
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