ОФИЦИАЛЬНО. Громкий скандал в Испании. Реал подал жалобу в УЕФА на Барсу

Мадридский «Реал» официально сообщил об обращении в УЕФА в связи с так называемым «делом Негрейры», касающимся «Барселоны».

В заявлении мадридского клуба отмечается, что в дисциплинарные органы УЕФА были переданы материалы, которые, по мнению «сливочных», подтверждают факты многолетних выплат бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В «Реале» считают, что эти обстоятельства представляют серьезную угрозу принципам честной конкуренции и спортивной справедливости. Клуб подчеркнул, что речь идет о возможном системном влиянии на судейство, что противоречит основным ценностям футбола.

Мадридцы также призвали УЕФА немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство, которое ранее уже открывалось по этому делу. В клубе убеждены, что дальнейшее затягивание процесса негативно сказывается на репутации футбола и его руководящих органов.

В своём заявлении «Реал» подчеркнул, что не требует замены судебных органов, однако ожидает от УЕФА независимой оценки ситуации и возможного применения дисциплинарных мер для защиты целостности соревнований.

В заключение мадридский клуб подтвердил намерение и в дальнейшем участвовать в судебном процессе и отстаивать принципы прозрачности и справедливости в футболе.