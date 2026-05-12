Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флорентино ПЕРЕС: «Ла Лига – наш вечный враг. Это коррупция»
12 мая 2026, 20:28 |
Президент мадридского «Реала» вспомнил о скандале «Барселоны» и Негрейре

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о Ла Лиге, каталонской «Барселоне» и «деле Негрейры»:

«Недавно мы узнали о «деле Негрейры» в «Барселоне», и это непонятная ситуация, которая продолжается до сих пор. Это случай коррупции! Крупнейший скандал в истории футбола. «Барселона» на протяжении ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ осуществляла выплаты, а эти арбитры до сих пор работают. Это невозможно понять. Мы немедленно подадим досье в УЕФА, потому что это дело заслуживает решения.

Ла Лига – наш вечный враг! В деле Негрейры с «Барселоной» они систематически коррумпированы. Но мы будем бороться. Я борюсь против всех. Мы готовим 500-страничное досье, которое я отправлю в УЕФА по этому коррупционному делу. Члены «Реала» со мной в моей войне против Негрейры... Мы не единственные жертвы, другие клубы также несут ущерб. «Барселона» всегда получает преимущества от судей... УЕФА вмешается в это дело.

Клуб не может находиться под подозрением в коррупции в течение 20 лет, и мы увидим, что произойдет в уголовном и спортивном плане со стороны УЕФА. Я не пришел для того, чтобы судьи обогащались за счет денег «Барселоны».

Ранее Флорентино Перес объявил о досрочных выборах президента мадридского «Реала».

Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
